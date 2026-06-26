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Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 03 de junio de 2026

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 26 de junio de 2026 es el 05 06 10 12 35 47, siendo el número complementario el 45 y el reintegro el 8. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 3.400.000 euros.

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 26 de junio de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 05 06 10 12 35 47, siendo el número complementario el 45 y el reintegro el 8. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 3.400.000 euros.

Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Para participar en el sorteo puedes jugar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal de la Bonoloto.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. El primer sorteo data de 1988 y desde entonces la Bonoloto ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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