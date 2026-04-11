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Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy sábado 11 de abril de 2026

Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, sábado 11 de abril de 2026, en el que podrás ganar un bote de 3.000.000 euros.

La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy de La Primitiva

La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy de La PrimitivaAntena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 11 de abril de 2026. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva que cuenta con un bote de 3.000.000 euros.

La celebración del sorteo de La Primitiva es semanalmente, los jueves y sábados, y lo ofrece Loterías y Apuestas del Estado. Las apuestas deberán hacerse en mínimo un número de seis dígitos para poder participar en el sorteo de La Primitiva. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.

El sorteo de la Primitiva permite seleccionar un número desde el 1 hasta el 49 para jugar. Además, en el sorteo de La Primitiva también se extrae un número complementario y el reintegro, ambos conformados por números del 0 al 9.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones.

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