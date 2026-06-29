Lotería Primitiva de España
Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy lunes 29 de junio de 2026
Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, lunes 29 de junio de 2026, en el que podrás ganar un bote de 21.500.000 euros.
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En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 29 de junio de 2026. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 21.500.000 euros.
La Primitiva es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado que se celebra dos veces a la semana, los jueves y sábados. Para participar debes seleccionar 6 números, puediendo jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.
En cada apuesta podrás seleccionar los números de la tabla entre el 1 y el 49. Para participar en el sorteo hay que elegir un número complementario y otro para el reintegro, los cuales se sacan de un bombo distinto al de los números combinados. Este número tiene que ir entre el 0 y el 9.
Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
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