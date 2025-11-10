Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

Lotería Primitiva de España

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy lunes 10 de noviembre de 2025

Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 10 de noviembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de euros.

La Primitiva

La Primitiva Antena 3 noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 10 de noviembre de 2025. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de euros.

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo ordinario de La Primitiva todos los jueves y sábados de todas las semanas. Podrás participar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.

El sorteo de la Primitiva establece que por cada apuesta se puedan seleccionar los números que vayan desde el 1 hasta el 49. En La Primitiva, para poder completar el registro de la participación, hay que escoger un número complementario y el del reintegro. Los números de estas dos categorías se escogen de un bombo diferente.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Resultado ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once hoy lunes 10 de noviembre de 2025

La Primitiva

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy lunes 10 de noviembre de 2025

Imagen de resultado de Eurodreams

EuroDreams: Resultado de hoy lunes 10 de noviembre de 2025

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del lunes 10 de noviembre de 2025

Dos personas comprando en una Administración de Lotería
Loterías

Dónde han caído el bote de 9 millones del Gordo, el de 1,8 millones de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy domingo 9 de noviembre

Gordo Primitiva: Comprobar número del sorteo de hoy
Gordo Primitiva

Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 09 de noviembre de 2025

El número ganador del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 09 de noviembre de 2025 es el 01, 05, 18, 24 y 29 y la clave el 9, con un bote de 9.000.000 euros.

Sorteos ONCE: Sueldazo y Super ONCE
ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy domingo 09 de noviembre de 2025 en directo

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 09 de noviembre de 2025.

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 09 de noviembre de 2025

Administración de Lotería Doña Manolita

Dónde han caído el bote de 35 millones de la Primitiva, el de 1,5 millones de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 8 de noviembre

La Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 08 de noviembre de 2025

Publicidad