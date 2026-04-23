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Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 23 de abril de 2026

Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, jueves 23 de abril de 2026, en el que podrás ganar un bote de 8.000.000 euros.

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Comprobar Lotería Primitiva de España: Resultado del sorteo de hoyAntena 3 Noticias

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A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 23 de abril de 2026. El bote de La Primitiva es de 8.000.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva de hoy.

Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la La Primitiva ofrecido por Loterías y Apuestas del Estado. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de seis cifras. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.

Los números de cada apuesta van de 1 a 49. Será necesario escoger un número complementario y un número para el reintegro, que se seleccionan en un bombo distinto con los números del 0 al 9.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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