Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 16 de abril de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 16 de abril de 2026 con un primer premio de 300.000 euros a la serie. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy.

La celebración del sorteo de Lotería Nacional es semanalmente, los jueves y sábados. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: El precio de un décimo del sorteo del jueves es de 3 euros y el del sábado asciende a 6 euros.

El sorteo de la Lotería Nacional está distribuido por Loterías y Apuestas del Estado, y es el que más premios reparte de España. En cada sorteo de la Lotería Nacional se extraen 2 números de 5 cifras dando la posibilidad de ganar dos premios de diferente cuantía. El Premio Especial se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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