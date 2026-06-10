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Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 03 de junio de 2026

El número ganador de la Bonoloto de hoy, miércoles 10 de junio de 2026 es el 02 03 26 35 43 49, siendo el número complementario el 39 y el reintegro el 2, con un bote de 2.200.000 euros.

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El ganador de la Bonoloto de hoy, miércoles 10 de junio de 2026 ha sido para el número 02 03 26 35 43 49, siendo el número complementario el 39 y el reintegro el 2. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 2.200.000euros.

En el sorteo de la Bonoloto hay que seleccionar seis números en total, que vayan desde el 1 al 49, para combinarlos entre sí. Para jugar en el sorteo de La Bonoloto es necesario apostar 1 euro, que se corresponde con la suma de dos apuestas de 0,50 euros.

Las apuestas pueden ser sencillas, con hasta 8 combinaciones a la vez de números de seis dígitos o se pueden hacer apuestas múltiples con más números en juego.

El sorteo de La Bonoloto se juega desde el lunes hasta el sábado, lo que deja fuera al domingo. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988. A pesar de los años, se ha mantenido prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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