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Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 30 de junio de 2026

El número ganador del Euromillones de hoy, martes 30 de junio de 2026 es el 01 08 37 44 y 48, siendo las estrellas el 02 y 06, con un bote de 38.000.000 euros.

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El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 30 de junio de 2026, que cuenta con un bote de 38.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 01 08 37 44 y 48, y las estrellas, formadas por los números 02 y 06 . Además, El Millón de Euromillones de hoy ha premiado con 1 millón de euros al código DGM25873 .

El sorteo de Euromillones se juega seleccionando 5 números entre el 1 y el 50, además de dos estrellas, entre el 1 y el 11. Este sorteo también reparte premios para aquellos que acierten 5 números y 1 ó ninguna estrella, 4 números y 2, 1 o ninguna estrella, 3 números y 2,1 o 0 estrellas, 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas.

Euromillones tiene lugar todos los martes y viernes en nueve países europeos, incluyendo España: Francia, Reino Unido, Irlanda, Austria, Bélgica, Suiza, Luxemburgo y Portugal.

El sorteo de Euromillones tiene como bote máximo 190 millones de euros. Al pasar cuatro sorteos sin ningún acertante, la cantidad del premio acumulada hasta el momento se transfiere a los premiados de la siguiente categoría.

De todo lo que se recauda en el sorteo de Euromillones, el 50% del total va destinado a los premios. Al pasar un día del sorteo sin ganar el primer premio, esa misma cantidad aumenta el bote del sorteo del día siguiente.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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