Dónde han caído los premios de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 01 de julio de 2026

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 01 de julio de 2026.

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 01 de julio de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 07 12 14 37 42 48, siendo el número complementario el 21 y el reintegro el 0. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 3.400.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 4.300.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 57 de BARCELONA situada en Comtal,30; en la nº 1 de L´ESCALA (Girona), situada en Enric Serra, 9; en el Despacho Receptor nº 67.945 de SANTA CRUZ DE TENERIFE, situado en Lope de Vega, 2; en el nº 71.865 de LA LANTEJUELA (Sevilla) situado en Plaza de Andalucía, 4 y en el nº 85.760 de VALLADOLID, situado en San Lázaro, 15.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 01 de julio de 2026 es el 91264. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 024 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 01 de julio de 2026 es 07 09 13 28 29 31 32 34 38 41 56 61 65 66 67 68 72 76 80 81.

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 01 de julio, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El jueves, 02 de julio de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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