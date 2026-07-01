Bonoloto
Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 01 de julio de 2026
Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 01 de julio de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 1.900.000 euros.
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En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, miércoles 01 de julio de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 1.900.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.
Dentro del sorteo de La Bonoloto, para que se registre la participación hay que elegir seis números distintos que vayan entre el 1 y el 49. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.
Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.
El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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