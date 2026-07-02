Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 02 de julio de 2026

El resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 02 de julio de 2026 ha agraciado al número 03 07 18 39 44 y 49, siendo el número complementario el 28 y el reintegro el 1. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 1.900.000 euros.

Para jugar a la Bonoloto hay que escoger seis números con combinaciones distintas entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.

Las apuestas pueden ser sencillas, con hasta 8 combinaciones a la vez de números de seis dígitos o se pueden hacer apuestas múltiples con más números en juego.

El sorteo de La Bonoloto se juega desde el lunes hasta el sábado, lo que deja fuera al domingo. Un sorteo que se celebró por primera vez en 1988 y ha tenido pocos cambios, como el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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