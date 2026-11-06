Horario del Sorteo extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional del sábado 7 de noviembre 2026

El Sorteo extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional es una de las citas más esperadas del calendario de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

El objetivo de este sorteo es poner en valor la identidad del patrimonio cultural español, tanto en su nombre como en el diseño de sus décimos. De esta forma, la SELAE propone que el azar pueda acompañar al arte, al patrimonio y a la creación formando parte del tejido cultural del país.

Además, como suele suceder con aquellos sorteos de carácter extraordinario, se reparten premios más elevados que en los sorteos ordinarios.

El más llamativo de todos es el premio especial de 150.000 de euros al décimo, pero no es el único ya que en total cuenta con 105 millones de euros en premios con un segundo premio, 300.000 € por serie. A esto se les suma los premios menores y los diferentes reintegros, así como las aproximaciones.

Para lograrlos deberás adquirir un décimo que tiene un precio de venta de 15 euros.

Cuándo y dónde es el Sorteo de la Cultura de la Lotería Nacional 2026

El Sorteo extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional 2026 se celebrará, como viene siendo habitual, a las 13:00 horas. El evento tendrá lugar en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, que se encuentraen Madrid en un sorteo en el que se empleará el sistema de bombos múltiples.

Dado que no todo el mundo puede acceder al salón para seguir este sorteo extraordinario en directo de forma presencial, puedes seguirlo igualmente ya sea desde tu casa o consultando tu smartphone: en la web de Antena 3 Noticias daremos cobertura al acto y podrás ver los números premiados en tiempo real.

Cómo cobrar los premios de la Lotería Nacional

En el caso de que hayas comprado un décimo y que resulte ser uno de los ganadores en este Sorteo Extraordinario de la Cultura debes tener en cuenta que tienes un plazo de tres meses para cobrar el premio. Por lo que no olvides revisar a tiempo tu boleto.

Además, ten presente que si tu premio se corresponde con una cantidad inferior a 2.000 euros, puedes cobrarlo directamente en las administraciones de lotería. Sin embargo, si supera esta cantidad, el proceso cambia. En este caso tendrás que acudir a las entidades financieras colaboradoras de SELAE y acreditar tu identidad del titular.