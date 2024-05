Premios del Sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE

Se acerca el Día de la Madre y, como cada año, no sabes qué regalarle: ¿ropa? ¿su perfume preferido? ¿unos zapatos elegantes? Todos son regalos muy típicos, ¿no crees? ¿Y si este 2024 la sorprendes con un cupón del Extra del Día de la Madre de la ONCE? Piensa que si toca, puedes hacerle la mujer mas feliz del mundo porque reparte unos premios de ensueño.

Si quieres saber qué premios pueden tocarte en el Sorteo Extra del Día de la Madre de la ONCE, ¡sigue leyendo! Dicen que madre no hay más que una, así que… ¡sácale una sonrisa en este día tan especial!

¿Qué premios reparte el Sorteo del Extra del Día de la Madre de la ONCE?

Con el sorteo del cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE de 2024, este 5 de mayo puedes conseguir 17.000.000 de euros. Y por si esto fuera poco, también se repartirán 99 premios de 40.000 euros a todas las series de un número de 5 cifras y 900 premios de 1.500 euros.

Si no has tenido suerte con los premios elevados, también puedes ganar un pellizquito, porque tienes la posibilidad de lograr:

9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras.

90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras.

900.000 premios de 5 euros a la última cifra.

En total, la ONCE reparte en su sorteo Extra Día de la Madre 1.000.000 de premios. Como ves, tienes muchas opciones para conseguir algo de dinero para comprar ese capricho que estabas deseando o realizar esa escapada que a tu madre y a ti os hace tanta ilusión.

¿Cómo comprar un cupón para el Extra del Día de la Madre de la ONCE?

Por solo 5 euros, puedes participar en este sorteo extra de la ONCE. Puedes comprar tu cupón para este sorteo del 5 de mayo en tus puntos habituales de venta, a tus vendedores de la ONCE o a través de la web oficial de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, Juegos ONCE. En este caso, para poder comprar tu cupón, tendrás que acceder con tu DNI y contraseña o bien registrarte en JuegosONCE.es de forma totalmente gratuita.

Si tienes dudas en cuanto a las retenciones de Hacienda con los premios, ¡apunta! Para el sorteo Extra Día de la Madre de la ONCE del 2024, todos los premios inferiores a 40.000 euros estarán exentos de impuestos. Para premios mayores de este importe, se les aplicará una retención del 20%.

Recuerda que este sorteo se celebrará el día 5 de mayo de 2024 entre las 21:15 y las 21:35 horas. Cuando pase este día, podrás consultar los resultados del sorteo Extra Día de la Madre y comprobar si tu número ha sido uno de los premiados en la web de Antena 3 Noticias. Además, puedes conocer todos los detalles del Extra Día de la Madre de la ONCE en el enlace a los Reglamentos reguladores de los juegos de la ONCE que aparece en la web oficial.