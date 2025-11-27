EuroDreams
Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 27 de noviembre de 2025
Comprueba el resultado del EuroDreams de hoy, jueves 27 de noviembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.
En breves instantes podrás comprobar el número del Eurodreams de hoy, jueves 27 de noviembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Eurodreams y descubrir si tu número ha sido premiado.
El sorteo de EuroDreams se celebra en nueve países de Europa semanalmente, cada lunes y jueves.Es necesario elegir seis cifras comprendidas entre el 1 y el 40 de la categoría pronósticos, y un solo número del 1 al 5 de la categoría número dream (o sueño).
A los acertantes del número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de premios, se les abonará el reintegro. Cada apuesta del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.
El sorteo del EuroDreams se celebra cada lunes y jueves a partir de las 21:00 h (hora peninsular).
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
