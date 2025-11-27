Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del jueves 27 de noviembre de 2025

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, jueves 27 de noviembre de 2025, en el que podrás ganar un bote de 1.000.000 euros.

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 27 de noviembre de 2025 con un bote de 1.000.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

Dentro del sorteo de La Bonoloto, para que se registre la participación hay que elegir seis números distintos que vayan entre el 1 y el 49. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. El primer sorteo de la Bonoloto se celebró en 1988, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

