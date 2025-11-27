Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 27 de noviembre de 2025

Consulta los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 27 de noviembre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un primer premio de 300.000 euros.

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 27 de noviembre de 2025con un primer premio de 300.000 euros a la serie.

Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la Lotería Nacional. En caso de querer jugar en el ordinario de Lotería Nacional, se debe apostar a un número de 5 cifras. Los jueves, la Lotería Nacional tiene un coste de 3 euros por cupón y los sábados el precio asciende a 6 euros. El sorteo de la Lotería Nacional destina el 70% de la emisión a premios.

En el caso de que sea el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, el décimo costará el importe de entre 15 y 20 euros. A lo largo del sorteo de la Lotería Nacional se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Publicidad