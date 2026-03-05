EuroDreams: Resultado de hoy jueves 05 de marzo de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 05 de marzo de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Eurodreams de hoy.

El sorteo de EuroDreams se celebra todos los lunes y jueves. Además, cuenta con la participación de nueve países en total: Luxemburgo, Bélgica, España, Suiza, Irlanda, Francia, Portugal, Reino Unido y Austria.

Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).

Al acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta acertar los 6 números, puedes ganar el reintegro. Cada una de las apuestas del sorteo del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.

El sorteo del EuroDreams se celebra cada lunes y jueves a partir de las 21:00 h (hora peninsular).

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

