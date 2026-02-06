Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 06 de febrero de 2026

Comprueba tu número del sorteo del Cuponazo y Super Once de hoy, viernes 06 de febrero de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

Resultados ONCE hoy: Comprobar n&uacute;mero del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la OnceAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, viernes 06 de febrero de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Cuponazo y Super Once de hoy.

Cuponazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , viernes 06 de febrero de 2026 ha agraciado al número X de la serie X. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El sorteo del Cuponazo de la ONCE se celebra cada viernes y reparte hasta 9 millones de euros y 6 premios de 100.000€. Además, puedes ganar 15 millones de euros y 6 premios de 200.000 euros al abonar 2€ más y convertir tu apuesta en Cuponazo XXL. La combinación ganadora la puedes elegir al azar o seleccionando el número. Para continuar, tendrás que elegir la cantidad de boletos que quieres jugar. Puedes ganar el premio final si aciertas las 5 cifras del número ganador más la serie, con un número del 1 al 135. Los premios de 1ª y 2ª categoría se pueden acumular en una misma apuesta.

El número premiado, también llamado número principal, determina también el ganador de muchos otros premios: 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras, 1.215 premios de 150 euros a las 4 últimas cifras, 12.150 premios de 15 euros a las 3 últimas cifras, 121.500 premios de 6 euros a las 2 últimas cifras y por último 1.215.000 premios de 3€ a la última cifra. Este último no sería un premio propiamente dicho, pues sería el reintegro del importe pagado por el cupón (3€).

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 06 de febrero de 2026 es X.

Puedes elegir desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene hasta 80 números, sin importar el orden. El sorteo del Super Once de la ONCE selecciona 20 números ganadores y varía el premio dependiendo de la cantidad abonada por apuesta y los números acertados. El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. El premio final del sorteo Super Once se reparte hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Los números de tu combinación ganadora pueden variar desde 11 números por combinación hasta 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del viernes 06 de febrero de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||nuestro canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

