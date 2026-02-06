Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 06 de febrero de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 06 de febrero de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 29.000.000 euros.

Antena 3 Noticias
Publicado:

En unos minutos podrás conocer el resultado de Euromillones de hoy, viernes 06 de febrero de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de Euromillones que cuenta con un bote de 29.000.000 euros.

Para ganar el bote de Euromillones tendrás que acertar todos los números. Debes seleccionar 5 números en cada una de tus apuestas, entre el número 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Cada apuesta que realices tiene un precio de 2,50 euros. Para ganar en el sorteo de Euromillones tendrás que acertar todos los números, aunque también hay premios menores a los que puedes optar.

Los martes y viernes se celebra el sorteo de Euromillones, y tiene lugar en nueve países europeos en total: Bélgica, Austria, Reino Unido, España, Portugal, Suiza, Francia, Luxemburgo y Irlanda.

El bote máximo del sorteo de Euromillones es de 190 millones de euros. Si se celebran cuatro sorteos sin ningún ganador del bote final, el premio acumulado hasta el momento pasaría a los acertantes de la siguiente categoría premiada.

El 50% recaudado en el sorteo de Euromillones está destinado a premios, los cuales se reparten en un total de 13 categorías. En el caso de que no hubiera ningún ganador, ese bote se sumaría a la cantidad del siguiente sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

