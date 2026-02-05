Dónde ha caído el bote de 94 millones de La Primitiva, los 700.000 de la Bonoloto, los premios de la Lotería Nacional, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 5 de febrero de 2026

Este jueves 5 de febrero de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 5 de febrero de 2026 agraciado con bote de 700.000 euros, ha sido para el número 10, 13, 15, 18, 25 y 33, siendo el número complementario el 45 y el reintegro el 1.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de Carboneras (Almería), situada en Del Mar, 7 y en la nº 1 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), situada en Doctor Bornadell, 15.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de Lliçà D´Amunt (Barcelona) situada en Pompeu Fabra, s/n; en el Despacho Receptor nº 1.820 de Bogarra (Albacete), situado en Arrabal, 1; en el nº 41.100 de Torreblascopedro (Jaén), situado en Federico García Lorca, 24; y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 5 de febrero de 2026 es el 05, 12, 20, 32, 37 y 45 siendo el número complementario el 45 y el reintegro el 6. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 94.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 8995589, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 95.000.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 84.840 de MOJADOS (Valladolid), situado en Real, 9. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen SEIS boletos acertantes.

EuroDreams

En el sorteo de Euro Dreams jueves 5 de febrero de 2026, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 03 10 20 21 37 38 Sueño: 3

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

Lotería Nacional

Ya conocemos el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 5 de febrero de 2026. El primer premio de la Lotería Nacional agraciado con 600.000 euros a la serie, ha sido para el número 38.069. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 120.000 euros a la serie, ha sido para el número 38.069 . Los reintegros del sorteo del sábado han sido para los números acabados en 4, 5 y 9.

El primer premio ha sido consignado en Mérida (Badajoz).

El segundo premio ha sido consignado en Alcalá de Henares, Madrid, Málaga y Sevilla.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 5 de febrero, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 6 de febrero de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

