Lotería

Dónde han caído los premios de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 4 de febrero de 2026

Este miércoles 4 de febrero de 2026 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Administraci&oacute;n de loter&iacute;as en Castell&oacute;n de la Plana

Administración de loterías en Castellón de la PlanaEFE

Antena 3 Noticias
Publicado:

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 4 de febrero de 2026.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 12, 24, 26, 27, 33 y 41. Complementario: 4. Reintegro: 44.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 7 de HUESCA situada en Porches de Galicia, 3; en el

Despacho Receptor nº 3.675 de ALICANTE, situado en Avenida Deportista Kiko Sánchez, 13 L-3; y en el nº41.205 de TORREDELCAMPO (Jaén), situado en Maestro Juan Parras, 40.

ONCE

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026 es 01 17 21 26 27 30 34 36 38 41 45 65 67 69 70 74 75 78 81 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 4 de febrero, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El jueves, 5 de febrero de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

