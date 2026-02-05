Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 5 de febrero de 2026

En breves instantes podrás comprobar el número del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once de hoy, jueves 5 de febrero de 2026. A continuación podrás conocer el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 05 de febrero de 2026 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado en el Cupón Diario de la ONCE.

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves y reparte un premio de 500.000 euros y 49 premios de 35.000 €. Para jugar simplemente tendrás que adquirir un cupón a través de las administraciones de la ONCE o seleccionar cinco números online. Durante el sorteo del Cupón Diario se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 que conforman el número premiado. Con tu participación en el sorteo diario de la ONCE, también puedes optar a un premio de 500.000 euros si aciertas la serie. El Cupón Diario ofrece la posibilidad de ganar hasta 500.000 euros.

El cupón diario de la ONCE es el sorteo más longevo de la organización que lo celebra desde el 8 de mayo de 1939 llamado en aquel entonces Cupón Pro-Ciegos. En esos tiempos, el sorteo se realizaba de manera independiente en las diversas provincias de España, el precio del cupón era de 10 céntimos y consistía en un número de tres cifras más una serie de cinco cifras.

Sorteo Mi Día de la Once

El resultado del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 05 de febrero de 2026 ha agraciado a la fecha X, siendo el número de la suerte el X.

El Sorteo Mi Día de la ONCE consiste en elegir tu fecha más especial. Cada jueves puedes intentar conseguir el bote del sorteo de la ONCE si aciertas la combinación ganadora formada por una fecha concreta y un número de la suerte Las distintas combinaciones del sorteo Mi día se pueden jugar al registrar una fecha por el valor de 1€. En total, hay 36.525 fechas disponibles para jugar para elegir un día, mes y año por combinación. Cada combinación ganadora con una fecha también se juega con un Número de la Suerte a elegir entre el 1 y el 11. El sorteo de Mi día de la ONCE no tiene una cantidad fija de bote final. Dentro de los premios a repartir en las categorías fijas puedes ganar 5 € al acertar el año, 2 € al acertar el día, 1 € si aciertas el mes y, en el caso de acertar el Número de la Suerte, recibirás 1€.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 05 de febrero de 2026 es X.

La participación en el sorteo Super Once la ONCE se registra al seleccionar, sin importar el orden de los números, desde 5 hasta 11 distintos elegidos entre 80. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números. Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del jueves 05 de febrero de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

