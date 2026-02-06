Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 06 de febrero de 2026

En breves instantes podrás comprobar el número del Eurojackpot de hoy, viernes 06 de febrero de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la ONCE que cuenta con un bote de 17.000.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

La ONCE es la administradora del sorteo del Eurojackpot. Este juego se celebra los viernes, con un bote mínimo de 10 millones de euros. Cada semana que el premio del Eurojackpot de primera categoría queda vacío se acumula el bote, pudiendo llegar a 90 millones de euros. El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios.

Al Eurojackpot se puede jugar realizando una apuesta sencilla o múltiple. En el caso de la apuesta sencilla, debes seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 soles entre el 1 y el 10. Si juegas al Eurojackpot con una apuesta múltiple tendrás que escoger 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

