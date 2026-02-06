Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

EUROJACKPOT

Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 06 de febrero de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de Eurojackpot de la ONCE de hoy, viernes 06 de febrero de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del Eurojackpot de hoy que cuenta con un bote de 17.000.000 euros.

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directoAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número del Eurojackpot de hoy, viernes 06 de febrero de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la ONCE que cuenta con un bote de 17.000.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

La ONCE es la administradora del sorteo del Eurojackpot. Este juego se celebra los viernes, con un bote mínimo de 10 millones de euros. Cada semana que el premio del Eurojackpot de primera categoría queda vacío se acumula el bote, pudiendo llegar a 90 millones de euros. El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios.

Al Eurojackpot se puede jugar realizando una apuesta sencilla o múltiple. En el caso de la apuesta sencilla, debes seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 soles entre el 1 y el 10. Si juegas al Eurojackpot con una apuesta múltiple tendrás que escoger 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo

Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 06 de febrero de 2026

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 06 de febrero de 2026

SORTEOS ONCE

ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 06 de febrero de 2026

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 06 de febrero de 2026

Administración de loterías en Castellón de la Plana
Lotería

Dónde ha caído el bote de 94 millones de La Primitiva, los 700.000 de la Bonoloto, los premios de la Lotería Nacional, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 5 de febrero de 2026

EuroDreams
Eurodreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 5 de febrero de 2026

El número ganador del EuroDreams de hoy, jueves 05 de febrero de 2026 es el 03 10 20 21 37 38 y el dream el 3, para conseguir 20.000 euros al mes durante 30 años.

La Lotería Primitiva
La Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 5 de febrero de 2026

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 5 de febrero de 2026 con un bote de 94.000.000 euros ha agraciado al número 05, 12, 20, 32, 37 y 45, siendo el número complementario el 41 y el reintegro el 6.

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 5 de febrero de 2026

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 5 de febrero de 2026

Cupón Diario y Super Once

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 5 de febrero de 2026

Publicidad