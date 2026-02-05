Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del jueves 5 de febrero de 2026

Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 5 de febrero de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 700.000 euros.

Loter&iacute;as y Apuestas del Estado de Espa&ntilde;a: Bonoloto

Loterías y Apuestas del Estado de España: BonolotoAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 5 de febrero de 2026. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 700.000 euros.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.

Para participar en el sorteo puedes jugar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal de la Bonoloto.

La Bonoloto se celebra diariamente, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988. A pesar de los años, se ha mantenido prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

EuroDreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 5 de febrero de 2026

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 5 de febrero de 2026

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy

Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 5 de febrero de 2026

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del jueves 5 de febrero de 2026

Cupón Diario y Super Once
ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 5 de febrero de 2026

Administración de loterías en Castellón de la Plana
Lotería

Dónde han caído los premios de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 4 de febrero de 2026

Este miércoles 4 de febrero de 2026 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Sorteos ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super ONCE hoy
ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy miércoles 4 de febrero de 2026 en directo

Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario y Super Once de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

Lotería Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 4 de febrero de 2026

Administración de Lotería

Dónde ha caído el bote de 17 millones de euros del Euromillones, el de 4,4 millones de la Bonoloto, y los premios del Cupón Diario y Súper Once de hoy, martes 3 de febrero de 2026

Euromillones en directo

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 3 de febrero de 2026

Publicidad