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ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy martes 27 de octubre de 2026

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario y Super Once de hoy, martes 27 de octubre de 2026.

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Estamos a la espera de conocer los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario y Super Once de hoy martes 27 de octubre de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 27 de octubre de 2026 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 500.000 euros. Si aciertas las cinco cifras y la serie ganarás un premio único de 500.000 euros. El premio del sorteo del Cupón Diario, es de 500.000 euros, si también se acierta la serie.

La celebración del sorteo diario del cupón de la ONCE data de 1938, pero no fue hasta 1988 cuando surgió la Fundación. Al principio, jugar en el sorteo del cupón diario costaba 10 céntimos por boleto y 3 cifras en juego más una sola serie de 5 números.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 27 de octubre de 2026 es X.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. Las apuestas ganadoras salen de la selección de 20 números, lo que permite optar a distintos premios en función de los números que se acierten y el importe abonado, dependiendo de la categoría. Al apostar 1 € por número registrado, puede ganar hasta un millón de euros con una combinación ganadora de 11 números. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del martes 27 de octubre de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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