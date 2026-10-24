Dónde ha caído el bote de 41 millones de la Primitiva y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy sábado 24 de octubre de 2026

Este sábado 24 de octubre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 24, 03, 48, 01, 23 y 16, siendo el número complementario el 04 y el reintegro el 9. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.600.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se

pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 39.325 de PUNTA UMBRÍA (Huelva), situado en Mirlo, 19; en la Administración de Loterías nº 93 de SEVILLA, situada en Numancia, 1; y en la nº 2 de RIVASVACIAMADRID (Madrid), situada en Plaza Pau Casals, 4.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 24 de octubre de 2026 es el 31, 48, 05, 47, 10 y 04, siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 4. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 42.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 5745931, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de LaPrimitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de LaPrimitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con

Categoría Especial podría ganar 42.500.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 15 de LLEIDA, situada en C.C. Carrefour-Gran Passeig de Ronda, 63 - local 14.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, sábado 24 de octubre de 2026 ha agraciado al número 63071 de la serie 021.

Número: 16634 Serie: 012

Número: 23121 Serie: 024

Número: 32431 Serie: 004

Número: 63064 Serie: 014

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 17 de octubre de 2026 es 21, 29, 32, 36, 39, 40, 43, 44, 47, 51, 54, 55, 58, 62, 63, 66, 67, 79, 84 y 85.