Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 25 de octubre de 2026

En breves instantes podrás comprobar el número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 25 de octubre de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva que cuenta con un bote de 19.800.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

La administración de el sorteo Gordo de La Primitiva pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. En caso de querer jugar en el sorteo del Gordo, se debe apostar a 5 números distintos del 1 al 54, en pronósticos, y solo un número clave del 0 al 9.

Al acertar el número clave, sin tener en cuenta acertar los 5 números, puedes ganar el reintegro. El coste por apuesta en el sorteo de El Gordo de La Primitiva es de 1,50 €.

Se puede participar en el sorteo del Gordo de la Primitiva a través de las apuestas de Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Cada apuesta representa el importe de 1,50 €.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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