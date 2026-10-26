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Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 25 de octubre de 2026

Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, domingo 25 de octubre de 2026, en el que podrás ganar un bote de 40.000.000 euros.

La Lotería Primitiva

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En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, domingo 25 de octubre de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 40.000.000 euros.

El sorteo de La Primitva se celebra todas las semanas los jueves y sábados y se ofrece por Loterías y Apuestas del Estado. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.

Los números de cada apuesta van de 1 a 49. En La Primitiva, para poder completar el registro de la participación, hay que escoger un número complementario y el del reintegro. Los números de estas dos categorías se escogen de un bombo diferente.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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