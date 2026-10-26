EuroDreams
Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 26 de octubre de 2026
Comprueba el resultado del sorteo del EuroDreams de hoy, lunes 26 de octubre de 2026 y descubre si tu número ha sido uno de los premiados.
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En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 18 de octubre de 2026. Comprueba tu número del Eurodreams y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.
El sorteo de EuroDreams se celebra semanalmente, cada lunes y jueves en toda Europa. En este sorteo participan 9 países: Bélgica, Irlanda, Austria, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Irlanda, Luxemburgo y SuizaEs necesario elegir seis cifras comprendidas entre el 1 y el 40 de la categoría pronósticos, y un solo número del 1 al 5 de la categoría número dream (o sueño).
A los acertantes del número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de premios, se les abonará el reintegro. Cada una de las apuestas del sorteo del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.Para ganar en el EuroDreams se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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