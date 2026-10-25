Dónde han caído el bote de 19,8 millones del Gordo de la Primitiva, los 600.000 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 25 de octubre de 2026

Este domingo 25 de octubre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, domingo 25 de octubre de 2026, ha sido para el número 13, 15, 22, 31, 33 y 34, siendo el número complementario el 42 y el reintegro el 0. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 600.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 900.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

Gordo de la Primitiva

El número premiado en el Gordo de la Primitiva es el 41, 26, 46, 09 y 43 y la clave compuesta por el número 7. El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 19.800.000 euros.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá

en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 20.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5+0) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 69.940 de CASTRO URDIALES (Cantabria), situado en Ataúlfo Argenta, 5.

ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy domingo 25 de octubre de 2026 ha sido el 10104 de la serie 011. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del 10104 que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.

Número: 54442 Serie: 011

Número: 56716 Serie: 005

Número: 63320 Serie: 003

Número: 81511 Serie: 013

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 25 de octubre de 2026 es 01, 06, 08, 12, 15, 16, 25, 26, 33, 43, 44, 54, 58, 63, 66, 68, 71, 80, 83 y 84.