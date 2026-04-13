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ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy lunes 13 de abril de 2026

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario y Super Once de hoy, lunes 13 de abril de 2026.

Sorteos ONCE: Comprobar Cup&oacute;n Diario y Super ONCE hoy

Sorteos ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super ONCE hoyAntena 3 Noticias

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Ya conocemos el resultado del Cupón Diario y Super Once de hoy, lunes 13 de abril de 2026. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 13 de abril de 2026, es el 74968. Además, la serie 20 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado.

El Cupón Diario de la ONCE se celebra de lunes a jueves y reparte un premio principal de 500.000 euros a las cinco cifras y la serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras.

El sorteo ordinario del cupón de la ONCE se celebra desde 1939. En sus orígenes era conocido como el cupón “prociegos”, tenía un precio de 10 céntimos y se jugaba por provincias.

Super 11

El resultado del quinto sorteo del Super 11 de hoy, lunes 13 de abril de 2026, es: 02, 04, 11, 14, 18, 24, 25, 26, 27, 40, 42, 44, 52, 53, 56, 59, 72, 75, 81 y 85

En Super 11 se eligen entre 5 y 11 números de una matriz de 85 números, del 1 al 85. En cada sorteo se extrae una combinación ganadora de 20 números. El premio máximo puede alcanzar 1.000.000 de euros por 1 euro jugado, en función del número de aciertos y del tipo de apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos son los publicados por la ONCE.anal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

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