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Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del lunes 13 de abril de 2026

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 13 de abril de 2026 es el 09, 12, 16, 18, 26 y 38, siendo el número complementario el 39 y el reintegro el 1. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 1.400.000 euros.

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Loterías y Apuestas del Estado de España: BonolotoAntena 3 Noticias

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El resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 13 de abril de 2026 ha agraciado al número 09, 12, 16, 18, 26 y 38, siendo el número complementario el 39 y el reintegro el 1. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 1.400.000 euros.

En el sorteo de la Bonoloto hay que seleccionar seis números en total, que vayan desde el 1 al 49, para combinarlos entre sí. El coste de cada apuesta que realices tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.

El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.

La Bonoloto es un sorteo que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Un sorteo que se celebró por primera vez en 1988 y ha tenido pocos cambios, como el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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