Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Euromillones

Euromillones: Resultado de hoy martes 14 de abril de 2026

Comprueba el resultado de Euromillones de hoy, martes 14 de abril de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 142.000.000 euros.

Euromillones

EuromillonesAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

A la espera de conocer el resultado de Euromillones de hoy, martes 14 de abril de 2026. El bote de Euromillones es de 142.000.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de Euromillones y El Millón de hoy.

Cada apuesta del sorteo de Euromillones tiene un precio de 2,50 €. Para jugar tendrás que seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Los ganadores del Euromillones son aquellos que aciertan todos los números. Si se aciertan los cinco números del sorteo de Euromillones junto a una estrella, el premio final representa un 3,95% del bote. En caso de acertar tan solo los cinco número en juego y sin acertar ninguna estrella, el premio se corresponde con un 0,92% del bote acumulado. Ese mismo día, si no hay un ganador del primer premio, el mismo bote pasaría a sumarse a la cantidad del próximo primer prremio.

El sorteo de Euromillones se celebra en nueve países de Europa semanalmente, cada martes y viernes.

El sorteo de Euromillones tiene como bote máximo 190 millones de euros. Al pasar cuatro sorteos sin ningún acertante, la cantidad del premio acumulada hasta el momento se transfiere a los premiados de la siguiente categoría.

El 50% de la recaudación del sorteo de Euromillones se destina a premios, repartidos en 13 categorías en función de los aciertos. Si el primer premio quedara desierto, el importe recaudado pasaría a engrosar el bote para futuros sorteos.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

La Bonoloto de hoy

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 14 de abril de 2026

Euromillones

Euromillones: Resultado de hoy martes 14 de abril de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy martes 14 de abril de 2026

Doña Manolita, la administración madrileña de loterías más famosa de España.
Loterías

Dónde han caído el bote de 2'5 millones de La Primitiva y los premios del Eurodreams, La Primitiva y la ONCE hoy lunes 13 de abril de 2026

EuroDreams
EuroDreams

EuroDreams: Resultado de hoy lunes 13 de abril de 2026

La Lotería Primitiva
Lotería Primitiva de España

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 13 de abril de 2026

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 13 de abril de 2026 con un bote de 11.500.000 euros ha agraciado al número 04, 23, 24, 30, 38 y 40, siendo el número complementario el 45 y el reintegro el 4.

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del lunes 13 de abril de 2026

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 13 de abril de 2026 es el 09, 12, 16, 18, 26 y 38, siendo el número complementario el 39 y el reintegro el 1. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 1.400.000 euros.

Sorteos ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super ONCE hoy

ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy lunes 13 de abril de 2026

Manuel Reija, acusado de intentar quedarse con un boleto premiado

Juicio al lotero de A Coruña acusado de quedarse con un boleto premiado con 4,7 millones de euros

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

Dónde han caído el bote de 5,6 millones de El Gordo de la Primitiva, el de 1,4 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE hoy domingo 12 de abril de 2026

Publicidad