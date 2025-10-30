ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy jueves 30 de octubre de 2025

Conoce los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once de hoy jueves 30 de octubre de 2025. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 30 de octubre de 2025 es el 50531. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 46 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 500.000 euros. En el sorteo del Cupón Diario de la ONCE puedes ganar un premio de 500.000 euros. 500.000 euros pueden ser tuyos si eres el ganador del Cupón Diario (número y serie).

El sorteo ordinario del cupón de la ONCE se celebra desde 1938, fecha en la que se llamaba Cupón Pro-ciegos. La participación se registraba mediante el pago de un número de 3 cifras con una serie de 5 por el valor de 10 céntimos y no a nivel nacional, sino por provincias.

Mi Día de la Once

La fecha que ha resultado premiada en el sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 30 de octubre de 2025 ha sido el 15 JUL 1937, y el número de la suerte el 02.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5. Cada combinación registrada en el sorteo Mi día es una fecha y se juega por el valor de 1€. En cada apuesta tienes que seleccionar un día, mes y año de entre las 36.525 fechas disponibles para que sea la ganadora. El sorteo ofrece la posibilidad de elegir el Número de la suerte que acompaña a la combinación ganadora desde el 1 hasta el 11. El premio que puedes ganar cada jueves depende de la cantidad recaudada y del número de acertantes. El máximo que puedes ganar entre los premios fijos del sorteo es de 5€ al acertar solo el año y de 1€, si aciertas el mes o el Número de la Suerte.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 30 de octubre de 2025 es 12, 17, 22, 26, 29, 34, 36, 41, 46, 52, 54, 56, 60, 62, 65, 66, 75, 77, 82 y 85.

La participación en el sorteo Super Once la ONCE se registra al seleccionar, sin importar el orden de los números, desde 5 hasta 11 distintos elegidos entre 80. Los premios varian en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto, para salir en una combinación de 20 números. Al jugar en el sorteo del Super Once de la ONCE puedes ganar hasta un millón de euros por cada apuesta de 11 números, por el precio de 1€. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. El cupón que está en juego en el Super Once tiene que registrarse con un mínimo de 5 combinaciones distintas y un máximo de 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del jueves 30 de octubre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||perfil de Google]].