Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 30 de octubre de 2025

El número ganador de La Primitiva de hoy, jueves 30 de octubre de 2025 es el 08, 09, 19, 34, 39 y 42, siendo el número complementario el 13 y el reintegro el 2, con un bote de 25.000.000 euros.

La Loter&iacute;a Primitiva

La Lotería PrimitivaAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 30 de octubre de 2025 que cuenta con un bote de 25.000.000 euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 08, 09, 19, 34, 39 y 42, siendo el número complementario el 13 y el reintegro el 2. El número premiado en el sorteo del Joker es el 7 794 358 premiado con 1 millón de euros.

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo ordinario de La Primitiva todos los jueves y sábados de todas las semanas. Es necesario apostar a una cifra de seis dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

Para poder optar al premio, se tienen que seleccionar los números que vayan desde el número 1 hasta el 49. Además de esta combinación, también tendrás que optar por un número complementario y un reintegro, ambos extraídos de un bombo que contiene números del 0 al 9.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Lotería Nacional de España

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 30 de octubre de 2025

EuroDreams

EuroDreams: Resultado de hoy jueves 30 de octubre de 2025

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy jueves 30 de octubre de 2025

Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 30 de octubre de 2025

La Lotería Primitiva
Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 30 de octubre de 2025

Administración de loterías en Castellón de la Plana
Loterías

Dónde han caído los premios de 500.000 euros del Cupón Diario y los de Bonoloto Súper Once de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025

Este miércoles 29 de octubre de 2025 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 29 de octubre de 2025

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025, en el que podrás ganar un bote de 1.800.000 euros.

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy miércoles 29 de octubre de 2025

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 62 millones de Euromillones, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy, martes 28 de octubre de 2025

Euromillones en directo

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy martes 28 de octubre de 2025

Publicidad