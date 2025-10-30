Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 30 de octubre de 2025

Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 30 de octubre de 2025 que cuenta con un bote de 25.000.000 euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 08, 09, 19, 34, 39 y 42, siendo el número complementario el 13 y el reintegro el 2. El número premiado en el sorteo del Joker es el 7 794 358 premiado con 1 millón de euros.

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo ordinario de La Primitiva todos los jueves y sábados de todas las semanas. Es necesario apostar a una cifra de seis dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

Para poder optar al premio, se tienen que seleccionar los números que vayan desde el número 1 hasta el 49. Además de esta combinación, también tendrás que optar por un número complementario y un reintegro, ambos extraídos de un bombo que contiene números del 0 al 9.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

