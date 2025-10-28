Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dónde han caído el bote de 62 millones de Euromillones, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy, martes 28 de octubre de 2025

Comprueba en qué lugares han caído los premios de Euromillones, la Bonoloto y ONCE de hoy, martes 28 de octubre.

Este martes 28 de octubre se han celebrado los sorteos de Euromillones, Bonoloto y ONCE. A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

Euromillones

En el sorteo de Euro Millones martes día 28 de octubre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 07 08 24 35 49 Estrellas: 02 12

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0). Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 75 millones de euros. El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 6 de ALICANTE, situada en Portugal, 35.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 04 14 17 23 39 43. Complementario: 10. Reintegro: 4.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.800.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de CALLOSA DE SEGURA (Alicante), situada en Nuestra Señora de los Desamparados, 13; en el Despacho Receptor nº 36.060 de PELIGROS (Granada), situado en San Ildefonso, 2; y en el nº 63.080 de PAMPLONA, situado en Pintor Asarta, 3.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el martes 28 de octubre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. El miércoles, 29 de octubre de 2025 un único acertante podría ganar:1.000.000 €. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

