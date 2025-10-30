EuroDreams
EuroDreams: Resultado de hoy jueves 30 de octubre de 2025
El EuroDreams de hoy, jueves 30 de octubre de 2025, premiado con 20.000 euros al mes durante 30 años, ha agraciado al número y al dream 2.
Ya conocemos el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 26 de octubre de 2025. El número premiado en el Eurodreams es el 09 14 18 22 33 39 y la clave compuesta por el número 2. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.
El sorteo de EuroDreams se celebra semanalmente, cada lunes y jueves en toda Europa. En este sorteo participan 9 países: Bélgica, Irlanda, Austria, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Irlanda, Luxemburgo y SuizaPara tener la opción de ganar uno de los premios es necesario registrar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y solo un número del 1 al 5 de la 2ª matriz (número dream o sueño).
El reintegro se te abonará en caso de acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. El coste por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.La participación en el sorteo del EuroDreams se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
