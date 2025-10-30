Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 30 de octubre de 2025

El resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 30 de octubre de 2025 con un primer premio a la serie de 300.000 euros ha agraciado al número 60.966.

El resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 30 de octubre de 2025 ha agraciado al número 60.966 con un primer premio de 300.000 euros a la serie. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado de 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 50.532. Los reintegros del sorteo de hoy han caído en los números 2, 5 y 6.

La Lotería Nacional celebra su sorteo ordinario todos los jueves y sábados de todas las semanas. Para jugar se debe apostar a un número de 5 cifras. El coste del cupón varía en función al sorteo en el que se quiera participar: El importe total del cupón para participar en el sorteo de la Lotería Nacional será de 3 euros los jueves y de 6 euros los sábados.

Los sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional requieren un total de entre 15 y 20 euros por décimo. En cada sorteo de la Lotería Nacional se extraen las cifras que conforman el primer y segundo premio, de distinta cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||perfil de Google]].

