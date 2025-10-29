Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dónde han caído los premios de 500.000 euros del Cupón Diario y los de Bonoloto Súper Once de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025

Este miércoles 29 de octubre de 2025 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Administraci&oacute;n de loter&iacute;as en Castell&oacute;n de la Plana

Administración de loterías en Castellón de la PlanaEFE

Antena 3 Noticias
Publicado:

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 29 de octubre de 2025.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025, ha sido para el número 07, 08, 17, 23, 28 y 38, siendo el número complementario el 32 y el reintegro el 8.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 51.245 de MÁLAGA, situado en Avda. Miraflores de los Ángeles, 1. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de LORCA (Murcia), situada en Corredera, 20, y en la nº 1 de NAVALCARNERO (Madrid), situada en Libertad, 70.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025 es el 23395 y la serie número 35.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025 es 09, 11, 12, 15, 21, 28, 32, 35, 36, 42, 59, 60, 66, 69, 74, 76, 78, 79, 80, 83.

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 29 de octubre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El jueves, 30 de octubre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

