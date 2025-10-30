Dónde ha caído el bote de 25 millones de euros de La Primitiva, y los premios de la ONCE, Eurodreams y Lotería Nacional de hoy jueves 30 de octubre de 2025

Este jueves 30 de octubre de 2025 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, La Primitva, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 15, 16, 28, 29, 36 y 37, siendo el número complementario el 8 y el reintegro el 2.

La Primitiva

Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 30 de octubre de 2025 que cuenta con un bote de 25.000.000 euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 08, 09, 19, 34, 39 y 42, siendo el número complementario el 13 y el reintegro el 2. El número premiado en el sorteo del Joker es el 7 794 358 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 27.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES apuestas acertantes, dos de las cuales han sido validadas en el Despacho Receptor nº 57.085 de OVIEDO, situado en Plaza de la Paz, 8 bajo pta. 5, y la otra en la Administración de Loterías nº 35 de VALENCIA, situada en Plaza de la Reina, 16 bajo.

Lotería Nacional

El resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 30 de octubre de 2025 ha agraciado al número 60.966 con un primer premio de 300.000 euros a la serie. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado de 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 50.532. Los reintegros del sorteo de hoy han caído en los números 2, 5 y 6.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 30 de octubre de 2025 es el 50531. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 46 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

La fecha que ha resultado premiada en el sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 30 de octubre de 2025 ha sido el 15 JUL 1937, y el número de la suerte el 02.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 30 de octubre de 2025 es 12, 17, 22, 26, 29, 34, 36, 41, 46, 52, 54, 56, 60, 62, 65, 66, 75, 77, 82 y 85.