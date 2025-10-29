Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 29 de octubre de 2025

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025, en el que podrás ganar un bote de 1.800.000 euros.

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025 con un bote de 1.800.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El importe para participar en el sorteo de La Bonoloto es de 0,50 euros en total. El mínimo de apuestas que hay que hacer para jugar en el sorteo es de dos, así que el coste es de 1 euro.

La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.

El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto se celebró en 1988, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

