ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 13 de septiembre de 2025 en directo

Estamos a la espera de conocer el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Sueldazo y Super Once de hoy.

Sueldazo de la ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 13 de septiembre de 2025 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número X de la serie X.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

El bote final del sorteo del Sueldazo reparte 5.000 euros mensuales para 20 años y un máximo de 300.000 euros al contado. Además de los premios repartidos, hay un total de 4 segundos premios con 4 sueldos de 2.000 euros cada uno durante 10 años. Puedes acumular premios de 1ª y 2ª categoría en un mismo cupón con un plazo de 30 días naturales para reclamarlo. La 2º categoría puede acumularse en la 1ª y 2ª del próximo sorteo en un total de 240.000 euros si nadie ha comprado el número ganador. Para seleccionar una combinación ganadora, se eligen 5 cifras entre 100.000 números y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025 es .

Puedes elegir desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene hasta 80 números, sin importar el orden. Los premios varian en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto, para salir en una combinación de 20 números. Al apostar 1 € por número registrado, puede ganar hasta un millón de euros con una combinación ganadora de 11 números. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del sábado 13 de septiembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

