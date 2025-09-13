Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería Nacional

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy sábado 13 de septiembre de 2025

El resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025 con un primer premio a la serie de 600.000 euros ha agraciado al número 68374.

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 13 de septiembre. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 68374, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo

- 37200, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo

- 5437, 6344, 8639 y 4574, premios de 150 euros

- 544, 888, 644, 817, 468, 206, 198, 015, 403 y 504, premios de 30 euros por décimo

- 39, 85, 07, 60, 69, 12, 36, 26 y 25, premios de 12 euros al décimo

- 4, 1 y 2, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional se celebra semanalmente con sorteos los jueves y sábados. Para jugar a la lotería tendrás que apostar a un número de 5 cifras. El coste es distinto en función del sorteo al que juegues: Los jueves el importe necesario para jugar al sorteo de Lotería Nacional será de 3 euros, y los sábados costará 6 euros el cupón.

En el caso de que sea el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, el décimo costará el importe de entre 15 y 20 euros. A lo largo del sorteo de la Lotería Nacional se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

