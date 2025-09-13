Lotería Nacional
Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy sábado 13 de septiembre de 2025
El resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025 con un primer premio a la serie de 600.000 euros ha agraciado al número 68374.
Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 13 de septiembre. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:
- 68374, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo
- 37200, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo
- 5437, 6344, 8639 y 4574, premios de 150 euros
- 544, 888, 644, 817, 468, 206, 198, 015, 403 y 504, premios de 30 euros por décimo
- 39, 85, 07, 60, 69, 12, 36, 26 y 25, premios de 12 euros al décimo
- 4, 1 y 2, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional
La Lotería Nacional se celebra semanalmente con sorteos los jueves y sábados. Para jugar a la lotería tendrás que apostar a un número de 5 cifras. El coste es distinto en función del sorteo al que juegues: Los jueves el importe necesario para jugar al sorteo de Lotería Nacional será de 3 euros, y los sábados costará 6 euros el cupón.
En el caso de que sea el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, el décimo costará el importe de entre 15 y 20 euros. A lo largo del sorteo de la Lotería Nacional se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
