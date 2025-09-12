Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
BONOLOTO

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 12 de septiembre de 2025

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 600.000 euros.

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy viernes 12 de septiembre de 2025 con un bote de 600.000 euros.

Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

En La Bonoloto podrás tener en juego 8 combinaciones diferentes con números de seis dígitos, lo que sería una apuesta sencilla, o varias combinaciones con más números.

Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. El primer sorteo data de 1988 y desde entonces la Bonoloto ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 12 de septiembre de 2025

