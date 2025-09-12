Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 12 de septiembre de 2025

Ya conocemos el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025 que cuenta con un bote de 30.000 euros. El resultado del Euromillones hoy es el 05, 10, 23, 31 y 37, siendo las estrellas el 03 y 11. El código premiado en el sorteo del Millón de Euromillones es el SXC57545 premiado con 1 millón de euros.

Para ganar el bote de Euromillones tendrás que acertar todos los números. Debes seleccionar 5 números en cada una de tus apuestas, entre el número 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Este sorteo también reparte premios para aquellos que acierten 5 números y 1 ó ninguna estrella, 4 números y 2, 1 o ninguna estrella, 3 números y 2,1 o 0 estrellas, 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas.

La celebración del sorteo de Euromillones son los martes y viernes con la participación de España, Irlanda, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Austria, Reino Unido y Francia.

El bote de Euromillones puede llegar a un máximo de 190 millones de euros. Si pasados cuatro sorteos, no hay acertante de máxima categoría, la suma del bote se repartiría entre los acertantes de la siguiente categoría premiada.

El sorteo de Euromillones destina el 50% de su recaudación a premios, que se repartes en 13 categorías en función de los aciertos. Si el premio de primera categoría del Euromillones quedara desierto, el importe recaudado pasaría a engrosar el bote para futuros sorteos.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

