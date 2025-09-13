Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 13 de septiembre de 2025

Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.

La Bonoloto de hoy

La Bonoloto de hoyAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49. En el sorteo de La Bonoloto el precio para jugar es de 1 euro en total, que es la suma de dos apuestas mínimas de 0,50 euros.

El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. El primer sorteo se celebró en 1988 y no se ha modificado mucho desde entonces, sin contar el añadido del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 13 de septiembre de 2025

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 13 de septiembre de 2025 en directo

La Bonoloto de hoy

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 13 de septiembre de 2025

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 13 de septiembre, en directo
Lotería Nacional

Sorteo Lotería Nacional hoy, en directo: Comprobar décimo del sábado 13 de septiembre

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy
Lotería Nacional

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy sábado 13 de septiembre de 2025

Administración de Lotería
LOTERÍAS

Dónde han caído el bote de 100 millones de Eurojackpot y los premios de la Bonoloto, Euromillones y la ONCE de hoy viernes 12 de septiembre

Consulta los números premiados en los sorteos de este viernes 12 de septiembre y dónde han sido validados.

Euromillones
EUROMILLONES

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 12 de septiembre de 2025

El número ganador del Euromillones de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025 es el 05, 10, 23, 31 y 37, siendo las estrellas el 03 y 11, con un bote de 30.000 euros.

Lotería Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 12 de septiembre de 2025

Sorteo ONCE: Comprobar número del Cuponazo de la ONCE y Super Once hoy en directo

Resultado ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once hoy viernes 12 de septiembre de 2025

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 12 de septiembre de 2025

Publicidad