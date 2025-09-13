Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

Lotería Primitiva de España

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 13 de septiembre de 2025

Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025 con el que podrás ganar un bote de 2.500.000 euros.

La Loter&iacute;a Primitiva

La Lotería PrimitivaAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025. El bote de La Primitiva es de 2.500.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva de hoy.

Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la La Primitiva ofrecido por Loterías y Apuestas del Estado. Es necesario apostar a una cifra de seis dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.

El rango de números de cada apuesta va desde el 1 al 49. Para participar en el sorteo hay que elegir un número complementario y otro para el reintegro, los cuales se sacan de un bombo distinto al de los números combinados. Este número tiene que ir entre el 0 y el 9.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 13 de septiembre de 2025

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 13 de septiembre de 2025 en directo

La Bonoloto de hoy

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 13 de septiembre de 2025

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 13 de septiembre, en directo
Lotería Nacional

Sorteo Lotería Nacional hoy, en directo: Comprobar décimo del sábado 13 de septiembre

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy
Lotería Nacional

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy sábado 13 de septiembre de 2025

Administración de Lotería
LOTERÍAS

Dónde han caído el bote de 100 millones de Eurojackpot y los premios de la Bonoloto, Euromillones y la ONCE de hoy viernes 12 de septiembre

Consulta los números premiados en los sorteos de este viernes 12 de septiembre y dónde han sido validados.

Euromillones
EUROMILLONES

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 12 de septiembre de 2025

El número ganador del Euromillones de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025 es el 05, 10, 23, 31 y 37, siendo las estrellas el 03 y 11, con un bote de 30.000 euros.

Lotería Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 12 de septiembre de 2025

Sorteo ONCE: Comprobar número del Cuponazo de la ONCE y Super Once hoy en directo

Resultado ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once hoy viernes 12 de septiembre de 2025

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 12 de septiembre de 2025

Publicidad