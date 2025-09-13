Lotería Primitiva de España
Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 13 de septiembre de 2025
Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025 con el que podrás ganar un bote de 2.500.000 euros.
A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025. El bote de La Primitiva es de 2.500.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva de hoy.
Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la La Primitiva ofrecido por Loterías y Apuestas del Estado. Es necesario apostar a una cifra de seis dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.
El rango de números de cada apuesta va desde el 1 al 49. Para participar en el sorteo hay que elegir un número complementario y otro para el reintegro, los cuales se sacan de un bombo distinto al de los números combinados. Este número tiene que ir entre el 0 y el 9.
Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
