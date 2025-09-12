Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

EUROJACKPOT

Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 12 de septiembre de 2025

El número premiados en el sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025 es el X.

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Resultado Eurojackpot de la ONCEAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025 ha agraciado al número X, siendo los soles los números X.

El sorteo del Eurojackpot de la ONCE se juega cada viernes con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros. Este bote se acumula si no hay acertantes de primera cateogoría en el Eurojackpot llegando a un premio máximo de 90 millones de euros. El 50% de la recaudación del sorteo se destina a los premios. El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios.

Al Eurojackpot se puede jugar realizando una apuesta sencilla o múltiple. En el caso de la apuesta sencilla, debes seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 soles entre el 1 y el 10. Si prefieres jugar al Eurojackpot con una apuesta múltiple, deberás seleccionar 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles. El coste del boleto del sorteo seguirá siendo el mismo que para la simple.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Lotería Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 12 de septiembre de 2025

Sorteo ONCE: Comprobar número del Cuponazo de la ONCE y Super Once hoy en directo

Comprobar ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 12 de septiembre de 2025

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 12 de septiembre de 2025

Administración de Lotería
LOTERÍAS

Dónde han caído los premios de la ONCE, Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de hoy jueves 11 de septiembre de 2025

Imagen de resultado de Eurodreams
EURODREAMS

EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 11 de septiembre de 2025

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy
LA PRIMITIVA

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del jueves 11 de septiembre de 2025

El número ganador de La Primitiva de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025 es el 19, 23, 32, 35, 36 y 45, siendo el número complementario el 43 y el reintegro el 9.

Sorteo Mi Día de la ONCE
ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy jueves 11 de septiembre de 2025 en directo

Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

Bonoloto: Comprobar número del sorteo de hoy en directo

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del jueves 11 de septiembre de 2025

Sorteo Lotería Nacional

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 11 de septiembre de 2025

Imagen de archivo de la administración de la Lotería de Manises

Dónde han caído el bote de 1,7 millones de la Bonoloto y el premio de la ONCE de hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025

Publicidad