Dónde han caído el bote de 100 millones de Eurojackpot y los premios de la Bonoloto, Euromillones y la ONCE de hoy viernes 12 de septiembre

Este viernes 12 de septiembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Euromillones

En el sorteo de Euro Millones viernes día 12 de septiembre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 10 37 31 05 23 03 - Estrellas: 03 - 11

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con el generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar de euros. El boleto acertante de ha sido validado en el Despacho Receptor nº 43.035 de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), situado en Farmacéutico Miguel Padilla, 4.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 04 37 32 12 34 43. Complementario: 39. Reintegro: 6.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 68 de Sevilla, situada en Asunción, 33. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 236 de Madrid situada en Virgen de las Viñas, 16 (C.C. Santa Eugenia, L-8 Ext.); en la nº 2 de Fuenlabrada (Madrid), situada en Portugal, 36; en el Despacho Receptor nº 17.375 de Arrigorriaga (Vizcaya), situado en Paseo Urgoiti, s/n y en el nº 43.910 de Arguineguín (Las Palmas), situado en Luján Pérez, 2.

Eurojackpot

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 12 de septiembre, no han aparecido acertantes de primera categoría. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 16 de septiembre de 2025, el bote del Eurojackpot es de: 116.000.000 euros. En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 12 de septiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. El sábado, 13 de septiembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 euros. El precio unitario de la combinación es de un euro por sorteo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com