ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy domingo 18 de enero de 2026 en directo

Estamos a la espera de conocer los resultados de los sorteos de la ONCE del Sueldazo y Super Once de hoy domingo 18 de enero de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Sueldazo de la ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 18 de enero de 2026 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número X de la serie X.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

El sorteo del Sueldazo de la ONCE se celebra cada jueves y domingo y reparte hasta 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000€ al contado. Puedes ganar uno de los 4 segundos premios que se reparten durante 10 años con 2.000 euros mensuales. En el cupón que se juega se pueden acumular premios de 1ª y 2ª categoría, con una caducidad de 30 días desde el siguiente día del sorteo. En el caso de que no haya ningún comprador o ganador de la 2ª categoría, la ONCE puede aumentar los premios de 1ª y 2ª categoría del Sueldazo en 240.000 euros. Para poder ganar el bote final del Sueldazo, el sorteo escoge 5 cifras de 100.000 números distintos y un número de serie, del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 18 de enero de 2026 es X.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. El sorteo del Super Once de la ONCE selecciona 20 números ganadores y varía el premio dependiendo de la cantidad abonada por apuesta y los números acertados. El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. En el caso de participar, tendrás que hacer una apuesta mínima de 5 combinaciones y máximo 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del domingo 18 de enero de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

